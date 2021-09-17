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Honda показала самый дешевый семиместный кроссовер

Honda показала самый дешевый семиместный кроссовер

Honda представила второе поколение бюджетного кроссовера BR-V. Семиместная семейная модель поступит в продажу в ноябре по цене от 17 тыс. долларов.

Honda BR-V – один из самых дешевых семиместных кроссоверов на рынке. В этом ценовом диапазоне пока подобных моделей не так уж и много, хотя скоро в продажу поступит, например, новый Renault/Dacia Jogger.

Семейный кроссовер Honda относительно небольшой — всего 4,5 м длиной. В дизайне угадываются черты старших братьев Honda Accord и Pilot — широкая решетка, фары с характерными “бровями” и рельефные боковины.


Фото: Honda

Салон Honda BR-V не раскрыли на презентации, но представители японской компании заявили, что он стал просторнее и увеличилось количество отделений для мелких вещей и подстаканников (их теперь 8).

Базовое оснащение пополнил 7,0-дюймовый сенсорный экран, а в топовой версии предусмотрен комплекс систем безопасности Honda Sensing suite (адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и слепых зон).


Фото: Honda

Новая Honda BR-V оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л. с. и бесступенчатым вариатором. Привод – исключительно передний. Позже не исключено появление гибрида.

По материалам Фокус
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