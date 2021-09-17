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Услуги ЖКХ: как менялась задолженность украинцев за коммуналку

Услуги ЖКХ: как менялась задолженность украинцев за коммуналку

Долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличился: по состоянию на 1 августа он составил 64,4 млрд грн, это на 15,5% больше, чем в августе 2020 года. Больше всего долгов накопилось за газ и горячую воду.

В конце 2016 года население Украины задолжало за коммунальные услуги 23,5 млрд грн: 9,4 млрд – за отопление и горячую воду, 6,4 млрд – за газ, 3,3 млрд – за электричество, 2,4 млрд – за содержание дома, 1,5 млрд – за водоотвод, 0,4 млрд – за вывоз бытовых отходов.

За год долг вырос на 37,4% и на конец 2017 года составил 32,3 млрд грн. Особенно сильно вырос долг за газ – до 12,4 млрд грн (+93,7%). За горячую воду население задолжало 11,1 млрд, за электричество – 3,6 млрд, за содержание дома – 3 млрд, за водоотвод – 1,8 млрд. Долг за вывоз мусора не изменился.

До конца 2018-го долги за коммуналку выросли на 72,1% – до 55,6 млрд грн. В частности, до 26,4 млрд грн (+112,9%) вырос долг за газ, до 3,1 млрд (+72,2%) – за водоотвод, до 4,8 млрд (+33,3%) – за электроэнергию.

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По состоянию на конец 2019 года задолженность украинцев за ЖКУ составила 63,7 млрд грн (+14,6%), по состоянию на конец 2020-го – 73,6 млрд (+15,5%). В конце прошлого года долг за газ составил 31,5 млрд грн (+12,9%), за горячую воду – 24,1 млрд (+18,1%), за водоотвод – 5,7 млрд (+39%), за электричество – 6,1 млрд (+13%), за содержание дома – 5,1 млрд, за вывоз мусора – 1,1 млрд (+37,5%).

По состоянию на 1 августа этого года украинцы должны 64,4 млрд за коммуналку. Долг за газ составляет 23,7 млрд грн (+10%), за горячую воду – 20,3 млрд (+17,8%), за электричество – 7,1 млрд (+34,7%), за водоотвод – 6,5 млрд (+16%), за содержание дома – 5,5 млрд (+9,9%), за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд (+17,2%).


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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