0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

В ЕС подготовили предложение о единой зарядке для всех гаджетов

В ЕС подготовили предложение о единой зарядке для всех гаджетов

Европейская комиссия в четверг представит законодательное предложение по единому стандарту зарядного устройства для мобильных телефонов, планшетов, наушников и других гаджетов.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Reuters.

Исполнительные органы Европейского Союза и Европарламент настаивают на создании общего стандарта уже более 10 лет, заявляя, что это будет полезно для окружающей среды и станет более удобным для пользователей.

Комиссия хочет, чтобы продажа зарядных устройств была отделена от гаджетов, и предлагает гармонизированный порт для зарядки.

Такой шаг, возможно, больше всего повлияет на компанию Apple. Американский производитель смартфонов iPhone, которые заряжаются от кабеля Lightning, ранее заявлял, что правила принуждения к разъемам одного типа будут сдерживать инновации, создавать больше отходов и раздражать потребителей.

Устройства на базе Android заряжаются с помощью разъемов USB-C. Согласно исследованию Комиссии 2019 года, половина зарядных устройств, продаваемых с мобильными телефонами в 2018 году, имели разъем USB micro-B, тогда как 29% имели разъем USB-C и 21% – разъем Lightning.

В случае принятия этой инициативы не исключено, что американскому производителю придется отказаться от своего разъема по крайней мере в странах ЕС.

Не исключено, что Apple может использовать или USB-C, или полностью перейти на беспроводные зарядные устройства. Следует отметить, что Apple уже прекратила использование Lightning на iPad с 2019 года.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.