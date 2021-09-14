Зеленский предлагает ввести двойное гражданство для зарубежных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом.

Об этом сообщает сайт Президента.

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Во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке Зеленский отметил, что во многих странах мира украинцы берегут многолетние национальные традиции.

«Считаю, что вы являетесь нашими лучшими послами. Потому что защищаете за рубежом наше государство, наш суверенитет, территориальную целостность», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская община в США ведет активную деятельность.

Он предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом. В то же время Зеленский отметил, что невозможно предоставлять двойное гражданство людям, которые живут на территории недружественных государств, поэтому к этому вопросу нужно подходить взвешенно и без спешки рассмотреть его и предусмотреть все сложные моменты.

«Это сложный вопрос, но все сложности с нашей энергией, нашим желанием будут решены», – сказал Президент.

Он также отметил важность восстановления уважения к Украине и украинской истории.

«Уважение измеряется конкретными вещами. Сегодня вы можете прилететь к себе домой и ехать по прекрасным дорогам», – добавил Зеленский.

Он отметил, что в Украине продолжается восстановление исторических памятников.

«Это уважение к истории нашей страны. Сейчас – годовщина восстановления нашей независимости, нашего государства. Поэтому мы восстанавливаем (памятники истории. – Ред.)», – сказал Президент.

Он акцентировал внимание на важности возвращения мира в Украину.

«Здесь нужны все силы и давление зарубежных представителей: посольств, лидеров разных государств, лидеров церквей – всех, кто чувствует, что может что-то сделать для возобновления мира. Поэтому каждый из вас должен делать максимально все, чтобы возобновить мир в нашем государстве», – отметил Зеленский.

Президент также вручил государственные награды представителям украинской общины в США.