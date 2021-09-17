Что делать, если отключили свет за долги (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал в YASNO что делать, если вам отключили свет за долги.
Когда могут отключить. Просрочка оплаты за потребленную электроэнергию даже на месяц может быть основанием для направления уведомления клиенту и прекращения электроснабжения, если долг не будет погашен.
Нужно обратиться к электропоставщику YASNO и получить счет на оплату услуги повторного подключения. Для этого нужно прийти в один из энергоофисов.
Стоимость услуг по отключению/подключению рассчитывает оператор системы распределения (ОСР) отдельно для каждого клиента.
Сумма зависит от способа присоединения к электросетям и местонахождения электроустановки клиента.
Затем нужно предоставить в энергоофис поставщика YASNO заявление о возобновлении электроснабжения и копии документов об оплате долга, а также услуг по подключению.
Уже после этого поставщик имеет право направить в ОСР заявку на возобновление электроснабжения клиента.
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