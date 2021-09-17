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Что делать, если отключили свет за долги (инфографика)

Что делать, если отключили свет за долги (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал в YASNO что делать, если вам отключили свет за долги.

Когда могут отключить. Просрочка оплаты за потребленную электроэнергию даже на месяц может быть основанием для направления уведомления клиенту и прекращения электроснабжения, если долг не будет погашен.

Нужно обратиться к электропоставщику YASNO и получить счет на оплату услуги повторного подключения. Для этого нужно прийти в один из энергоофисов.

Стоимость услуг по отключению/подключению рассчитывает оператор системы распределения (ОСР) отдельно для каждого клиента.

Сумма зависит от способа присоединения к электросетям и местонахождения электроустановки клиента.

Затем нужно предоставить в энергоофис поставщика YASNO заявление о возобновлении электроснабжения и копии документов об оплате долга, а также услуг по подключению.

Уже после этого поставщик имеет право направить в ОСР заявку на возобновление электроснабжения клиента.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в Украине запретили отключать свет за долги в «красной» зоне карантина. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщила, что вступил в силу закон об изменениях в процедуре присоединения к электрическим сетям. Документ запрещает отключать пользователей от света за долги в «красных» зонах карантина.
  • согласно закону, отключать пользователей от сети за долги нельзя: во время пребывания региона в «красной» зоне; течение 30 дней после перехода в другую зону.

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По материалам Finance.UA
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