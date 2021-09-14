В аэропорту «Борисполь» разоблачили схему «крышевания» контрабанды

Служба безопасности Украины пресекла коррупционную схему, которую организовали должностные лица таможенного поста «Аэропорт Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Установлено, что причастные к афере должностные лица прошли конкурсный отбор и соответствуют критериям „реформированной таможни“. Тем не менее, они систематически требовали и получали от предпринимателей неправомерную выгоду. Злоумышленники обложили „данью“ бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, ввозимых в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления», — заявили в ведомстве.

«При этом, сам коммерческий груз таможенники-злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов и за них не шло никаких начислений в государственный бюджет. Это так называемая „схема НСБ“ — несопровождаемый багаж. Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости», — добавили в СБУ.

Отмечается, что одного из таможенников задержали «на горячем» во время получения очередного транша взятки. В общей сложности от предпринимателя требовали 4500 долл.

Также СБУ задокументировала противоправные действия других лиц, причастных к совершению указанного коррупционного правонарушения.

«На данный момент ведутся следственные действия. В частности, проводятся обыски по месту совершения указанного уголовного правонарушения и по месту жительства правонарушителей», — резюмировали в СБУ.