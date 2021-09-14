Межбанк: на рынке наблюдается относительный «боковик» у спекулянтов

Среда на валютном рынке снова повторит сценарий последних нескольких дней с противостоянием интересов крупных игроков и полной зависимости котировок от их поведения. Нацбанку пока не имело смысла вмешиваться в и так относительно стабильный рынок и он постарается как можно дольше оставаться в роли только наблюдателя.

На настроения клиентов будут влиять два основных фактора:

1. Необходимость обеспечения текущих хозяйственных операций при условии скорого начала периода основных сумм возмещений НДС экспортерам и приближения отчетной даты;

2. Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. С учетом того, что продали облигаций на сумму чуть более 5 млрд в эквиваленте с доходностью в гривне от 9,7% до 12,49% годовых и в долларе 3,9% годовых (и это полностью вписалось в наш вчерашний утренний прогноз результатов аукциона) и кроме этого, инвесторы получают сегодня же проценты по 8-ми выпускам облигаций — по факту суммы «чистых» перечислений в бюджет не будут очень значительными. Но на рынок психологически повлияют.

Пока на межбанке наблюдается относительный «боковик» у спекулянтов, основной формат заработка не поменяется — это будет работа «в две стороны». И НБУ эта ситуация пока явно устраивает.

По нашим расчетам, объем операций на торгах в среду будет в пределах до $ 130−160 млн при заключении до 520−560 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 22 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,65−26,85 грн, евро — коридор 31,15−31,50 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,55−26,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп., а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,00 до 31,55 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 31,10 до 31,50 грн при спреде в пределах до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,70 / 26,72

евро — 31,31 / 31,34

Курсы валют на Межбанке

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