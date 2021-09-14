0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 189 0

Новая почта получит 13 млн евро от ЕБРР на масштабный логистический проект

Новая почта получит 13 млн евро от ЕБРР на масштабный логистический проект

Европейский банк реконструкции и развития выделит 13 млн евро кредита компании Новая почта на проект строительства нового автоматизированного терминала сортировки посылок в Днепре.

Речь идет об обеспеченном корпоративном кредите с преимущественным правом требования на сумму в 13 млн евро, который будет предоставлен в виде мультивалютной кредитной линии, доступной для выплаты в гривнах и евро, сообщили в ЕБРР.

Читайте также: НоваПей стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard

Проект по строительству автоматизированного терминала — часть долгосрочной стратегии роста Новой почты, который предусматривает трансформацию ее логистической модели для удовлетворения растущего рыночного спроса, оптимизации цепочки поставок и повышения качества обслуживания клиентов. Общая стоимость проекта составляет 28,5 млн евро, из них 14 млн евро пойдет на проектирование и строительство терминала, 11,9 млн евро — на приобретение сортировочной линии и другого оборудования, и еще 2,6 млн евро — на непредвиденные расходы, уточнили в банке.

Ранее, в 2018 году, Новая почта привлекала кредит ЕБРР на 9,5 млн евро на строительство Хмельницкого инновационного терминала.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.