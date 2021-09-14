Новая почта получит 13 млн евро от ЕБРР на масштабный логистический проект

Европейский банк реконструкции и развития выделит 13 млн евро кредита компании Новая почта на проект строительства нового автоматизированного терминала сортировки посылок в Днепре.
Речь идет об обеспеченном корпоративном кредите с преимущественным правом требования на сумму в 13 млн евро, который будет предоставлен в виде мультивалютной кредитной линии, доступной для выплаты в гривнах и евро, сообщили в ЕБРР.
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Проект по строительству автоматизированного терминала — часть долгосрочной стратегии роста Новой почты, который предусматривает трансформацию ее логистической модели для удовлетворения растущего рыночного спроса, оптимизации цепочки поставок и повышения качества обслуживания клиентов. Общая стоимость проекта составляет 28,5 млн евро, из них 14 млн евро пойдет на проектирование и строительство терминала, 11,9 млн евро — на приобретение сортировочной линии и другого оборудования, и еще 2,6 млн евро — на непредвиденные расходы, уточнили в банке.
Ранее, в 2018 году, Новая почта привлекала кредит ЕБРР на 9,5 млн евро на строительство Хмельницкого инновационного терминала.
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