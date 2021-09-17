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Повышение минимальной зарплаты стимулировало рост ВВП — Любченко

Повышение минимальной зарплаты стимулировало рост ВВП — Любченко

Рост ВВП по итогам второго квартала 2021 года составил 5,7% против соответствующего периода 2020 года.

По оценкам Минэкономики, за первое полугодие текущего года общий рост ВВП составил 1,8%. Динамика ВВП в II квартале 2021 года сформировалась за счет ускоренного роста в отраслях строительства, перерабатывающей, добывающей промышленности и почти всех видов сферы услуг, сообщает отдел связей с общественностью и средствами массовой информации Министерства экономики.

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«Одним из весомых факторов, который обеспечивает рост ВВП, является расширение потребительского спроса населения, которое связано с повышением уровня оплаты труда и улучшением потребительских настроений. Таким фактором бесспорно стало повышение минимальной зарплаты с 1 января этого года до 6 тыс. грн, которое было проведено по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Это в свою очередь, стимулировало рост реальной зарплаты во втором квартале 2021 года на 16,5%», – прокомментировал первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко.

Кроме того, по мнению Любченко, росту ВВП также способствовало увеличение потребления сектора общего государственного управления на 2,9%. «Были существенно увеличены объемы бюджетных расходов для обеспечения медицинских нужд, финансирование отрасли образования и обороны. По данным Госказначейства в втором квартале 2021 года расходы сводного бюджета, против соответствующего периода прошлого года были увеличены: на здравоохранение на 44,8%, образование – 33,9%, оборону – 21,2%», – добавил он.

В министерстве отметили, что во II кв. 2021 года также произошло увеличение бюджетных расходов на развитие дорожной инфраструктуры. По расчетам Минэкономики, объемы финансирования Дорожного фонда за этот период выросли в 2,3 раза.

Кроме того, наблюдается тенденция к наращиванию объемов инвестиций и выходу из инвестиционного кризиса на фоне общей стабилизации и роста экономики. Так, рост основной инвестиционной составляющей ВВП – валового накопления основного капитала (ВНОК) – составил 14,8 . В то время как во II квартале прошлого года произошло его падение на 23.

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2021 года минимальная заработная плата составляет 6 тыс. грн;
  • бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает повышение минимальной заработной платы до 7 665 грн с 1 января 2024 года.
По материалам Укринформ
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