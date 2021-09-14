Межбанк: безуспешное перетягивание «курсового каната» продолжается

Сегодня ситуация на валютном рынке не изменилась и противостояние курсовых интересов крупных игроков было главным мотиватором курсового тренда на межбанке. При этом чувствуется, что особо ни покупатели, ни продавцы уже уступать не готовы.
С одной стороны, это провоцирует боковой тренд на рынке и относительно хорошо для нацвалюты. С другой, все понимают, что выход одного-двух крупнейших игроков способен быстро разрушить эту идиллию. Нацбанку сегодня не понадобилось вмешиваться в ход торгов и он практически уже два дня подряд выступает в роли только наблюдателя.
В итоге, за день доллар и евро подешевели на 1 копейку. Доллар — с 26,71/26,73 до 26,70/26,72 гривен, а евро – с 31,33/31,35 до 31,32/31,34 гривен. По слухам среди участников торгов, уже к концу недели государство начнет постепенно рассчитываться с крупнейшими получателями возмещений НДС. И это явно нарушит относительно размеренную жизнь валютного рынка последних дней.
Ход торгов:
В самом начале сессии спрос на валюту недолго превышал предложение, но в итоге это не привело к росту котировок. И с утренних 26,71/26,73 гривен доллар к 11 часам чуть подешевел до 26,705/26,725. Этот уровень котировок с очень небольшими отклонениями продержался до полудня. А затем выход большого числа продавцов привел к кратковременному избытку предложения на рынке и проседанию котировок до 26,69/26,71 гривен к обеду и сохранению этого уровня почти до 15 часов.
После обеда чувствовалось, что тот, кто хотел купить валюту – уже это сделал и на рынке остались лишь любители скупиться максимально дешево. Но продавцы были не готовы уступать больше и стали снимать свои заявки. Это привело к относительному равновесию спроса и предложения на затихающем рынке и на уровне 26,70/26,72 гривен за доллар сегодняшние торги завершились.
Главные события 21 сентября на валютном рынке:
1) Доллар и евро подешевели за день на 1 копейку. Доллар – до уровня 26,70/26,72 гривны, евро – до 31,32/31,34.
2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,7173 гривен за доллар, а официальный курс на 22 сентября 2021 года установлен на уровне 26,7081 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,69 / 26,71
евро – 31,34 / 31,37
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1723 / 1,1725
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