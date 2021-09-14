Энергокомпании Великобритании заявляют о банкротстве из-за цен на газ

Во вторник, 21 сентября, несколько небольших энергетических компаний Великобритании заявили о начале волны банкротств в этой отрасли. Об этом они написали в открытом письме премьер-министру государства.
Причинами банкротства стали несколько факторов, включая высокий спрос на сжиженный природный газ из Азии и сокращение поставок из других стран. Сюда же относят сокращение выработки возобновляемой энергии и перебои в работе атомных электростанций. Дефицит энергии и резкий рост цен привели к тому, что некоторые компании не смогли обеспечить своих клиентов энергией, за которую они уже заплатили.
В то же время, по сообщениям BBC, бизнес-секретарь правительства Великобритании сказал, что «не ожидает чрезвычайных ситуаций с поставками», и назвал предупреждение о нехватке «паникерским». Он добавил, что рассматривает возможность предоставления займа с государственной поддержкой энергетическим компаниям. Однако отметил, что правительство «не будет спасать обанкротившиеся компании».
«Текущая глобальная ситуация может привести к тому, что с рынка уйдет больше поставщиков, чем обычно, но это не должно вызывать тревогу или панику», — сказал он.
По состоянию на сейчас четыре энергетические компании приостановили свою деятельность, и ожидается, что в ближайшие дни за ними последуют еще четыре.
Напомним, в «Газпроме» подтвердили информацию по поводу того, что компания не сможет начать поставки газа через «Северный поток-2» с первых чисел октября.
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