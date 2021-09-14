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В Фонде соцстраха рассказали о среднем росте выплат по больничному

В Фонде соцстраха рассказали о среднем росте выплат по больничному

По данным Фонда социального страхования, в стране вырос уровень среднедневного пособия за пребывание на больничном. Так, с начала текущего года он увеличился на 45,5 гривен или 14%, до 369,65 гривен, пишет fbc.ua.

В пресс-службе Фонда объясняют, что размер компенсации увеличился в связи с ростом средней заработной платы.

Отмечается, что за восемь месяцев года Фонд получил листов нетрудоспособности более чем на 9,9 миллиарда гривен, что больше на 62% по сравнению с этим периодом прошлого года. В Фонде отмечают, что помощь финансируют в полном объеме, однако признают, что существуют задержки в сроках финансирования.

Ранее Фонд соцстраха сообщал, что потребность в расходах выросла из-за коронавирусной пандемии. А доходы ведомства снизились из-за уменьшения доли единого социального взноса на соответствующие цели и установления льгот для предпринимателей по уплате ЕСВ на время карантина.

В Фонд социального страхования от уплаты ЕСВ поступает гораздо меньше денег, чем нужно для выплат. По состоянию на середину сентября не хватало около 2,3 млрд грн.

Напомним, что Министерство здравоохранения отложило с 1 сентября полный переход на электронные больничные. В частности, из-за того, что не все врачи смогли разобраться с системой. Минздрав подготовил приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных листов ориентировочно на месяц – до 1 октября.

По материалам Finance.UA
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