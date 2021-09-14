J.P. Morgan запускает цифровой банк Chase

Американский финансовый холдинг J.P. Morgan запускает в Великобритании цифровой розничный банк Chase в рамках плана по глобальной экспансии.
«Мы наблюдали, на каких рынках клиенты действительно готовы проводить свои банковские операции преимущественно через цифровые каналы, и Великобритания, откровенно говоря, лидирует в этом отношении», – цитирует Reuters исполнительного директора нового банка Chase Саноке Вишванатана.
По его словам, если запуск в Британии будет успешным, он может начать работу в других странах Европы, а затем и во всем мире.
«Этот бизнес мы строим не только для Великобритании, но, надеюсь, и для всего остального мира», – сказал Вишванатан.
J.P. Morgan предлагает клиентам бесплатные счета с кешбэком в размере 1% от стоимости на расходы по дебетовой карте. В банке Chase сейчас 500 сотрудников в Британии.
В 2018 году Goldman Sachs, конкурент J.P. Morgan, успешно запустил в Великобритании цифровой банк Marcus.
Одним из главных конкурентов банка Chase в Британии является также цифровой банк Monzo. У него около 5 миллионов клиентов, но с генерированием стабильной прибыли возникли сложности.
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