Самые популярные легковые авто с ГБО в августе (инфографика)

В августе текущего года украинцы приобрели 23,7 тыс. легковушек с документами об официальной регистрации газобаллонного оборудования.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Auto.ria, что покупали больше всего.
В общей сложности на автомобили с ГБО, которые перепродавали или впервые регистрировали на вторичном рынке, пришлось 18,2%. Это самый низкий показатель с начала года.
Что покупали чаще всего: среди самых популярных моделей легковых авто, имеющих ГБО, по сравнению с предыдущими периодами существенных изменений не произошло, разве что в этот раз в двадцатку попало чуть больше, чем обычно, разных ВАЗов и ЗАЗов.
О переоборудовании:
В августе свидетельства о регистрации с вписанным ГБО получили 2787 легковушек. Всего с начала года официально зарегистрированных переустановок легковых машин для работы на газовой смеси произошло 21 тыс. Набор моделей традиционно состоит из «американцев» и нескольких немолодых авто местного производства.
Инфографика auto.ria
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП10 ч. назад - 5086 10
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогом6 ч. назад - 866 6
Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 году11 ч. назад - 1141 6
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)19 ч. назад - 1788 5
Таиланд будет предоставлять 10-летние визы иностранцам, которые вложат в страну не менее $250 000 инвестиций14 ч. назад - 384 3
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП10 ч. назад - 5086 10
Две страны закрыли въезд для невакцинированных туристов из Украины10 ч. назад - 1821 2
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)19 ч. назад - 1788 5
Ставки сбора для налоговой амнистии: сколько придется заплатить12 ч. назад - 1158
Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 году11 ч. назад - 1141 6
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 903 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 276
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1100 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 749
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 834 5