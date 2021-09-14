Самые популярные легковые авто с ГБО в августе (инфографика)

В августе текущего года украинцы приобрели 23,7 тыс. легковушек с документами об официальной регистрации газобаллонного оборудования.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Auto.ria, что покупали больше всего.

В общей сложности на автомобили с ГБО, которые перепродавали или впервые регистрировали на вторичном рынке, пришлось 18,2%. Это самый низкий показатель с начала года.

Что покупали чаще всего: среди самых популярных моделей легковых авто, имеющих ГБО, по сравнению с предыдущими периодами существенных изменений не произошло, разве что в этот раз в двадцатку попало чуть больше, чем обычно, разных ВАЗов и ЗАЗов.

О переоборудовании:

В августе свидетельства о регистрации с вписанным ГБО получили 2787 легковушек. Всего с начала года официально зарегистрированных переустановок легковых машин для работы на газовой смеси произошло 21 тыс. Набор моделей традиционно состоит из «американцев» и нескольких немолодых авто местного производства.





Инфографика auto.ria

Справка Finance.ua:

Нужно ли регистрировать ГБО : суд дал разъяснение. Суд исследовал, что установка газобаллонного оборудования на автомобиль считается переоборудованием. Поэтому она должна быть согласована с сервисным центром МВД . Переоборудование автомобиля для работы на другом типе топлива, по мнению суда, должно быть вписано в свидетельство о регистрации автомобиля;

напомним, штрафы за незарегистрированное ГБО : штраф в размере 340 грн, если нарушение допущено впервые; при повторном нарушении в течение года предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев;

поэтому, если водители решили установить ГБО , то следует сделать это согласно установленным правилам, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт.

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