e-Government, транспорт и экология: обнародованы планы цифровизации Киева

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации Олег Половинко рассказал о планах развития ИТ-сферы и цифровизации Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В рамках подготовки к комиссии описал видение плана деятельности Департамента информационно-коммуникационных технологий по развитию цифровизации Киева», – сказал Половинко.

Основные цели цифровизации Киева:

e-Government и е-демократия. Развитие концепции Paperless и роботизация. Как минимум, 40% процессов должны проходить без влияния представителей власти. Также возможность для жителей участвовать в государственном управлении по концепции «Активный гражданин». В частности, уже реализовано голосование за Общественный бюджет в “Киев Цифровой”, в планах-сервис электронных петиций в приложении;

транспорт. Партнерские программы с государственными и частными перевозчиками по е-билету. Контроль инфраструктуры, управление и принятие эффективных сценариев управления транспортными средствами, основа ИТС . Управление общественным транспортом и планирование маршрутов. Использование MaaS – единой платформы приложений, в которых осуществляется планирование маршрутов и покупка универсальных билетов;

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экология. Развитие системы мониторинга состояния окружающей среды с помощью датчиков, которая охватит 80% города. Дистанционный мониторинг качества воды и сбалансированное использование природных территорий, увеличение площади зеленых зон;

образование. Создание и обеспечение функционирования платформы единого образовательного пространства города Киева. Электронный дневник. Эффективное распространение цифровых образовательных ресурсов и создание электронной библиотеки;

безопасность. Интеграция комплексных интеллектуальных систем видеонаблюдения с системами безопасности. Единое информационное пространство для органов и служб местного самоуправления в противодействии угрозам города. Построение систем телеметрии и интернета вещей;

туризм и культура. Внедрение единого билета для туристов, который предусматривает как и вход в музеи, так и проезд в транспорте, 3D оцифровки локаций и объектов культурного значения;

городское планирование. Оцифровка генплана города, интеграция с существующей геоинформационной системой, что даст возможность моделировать изменения и анализировать нагрузки.

«Будем реализовывать вместе с заместителем председателя КГГА Петр Оленичем и под руководством киевского городского головы Виталия Кличко. Подробно о каждой сфере расскажу позже», – добавил Половинко.