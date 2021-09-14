e-Government, транспорт и экология: обнародованы планы цифровизации Киева

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации Олег Половинко рассказал о планах развития ИТ-сферы и цифровизации Киева.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В рамках подготовки к комиссии описал видение плана деятельности Департамента информационно-коммуникационных технологий по развитию цифровизации Киева», – сказал Половинко.
Основные цели цифровизации Киева:
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«Будем реализовывать вместе с заместителем председателя КГГА Петр Оленичем и под руководством киевского городского головы Виталия Кличко. Подробно о каждой сфере расскажу позже», – добавил Половинко.
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