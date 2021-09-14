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Robinhood начал тестировать криптокошелек

Robinhood начал тестировать криптокошелек

Онлайн-брокер Robinhood начал тестировать собственный криптовалютный кошелек, который позволит пользователям обмениваться биткоинами и другими цифровыми активами.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, поддержка криптоактивов появилась в бета-версии приложения Robinhood для операционной системы iOS.

В данный момент пользователи Robinhood могут торговать цифровыми валютами и обменивать их на обычные деньги.

Robinhood — это онлайн-брокер, который не взимает комиссию с клиентов за совершение сделок. Компания зарабатывает благодаря системе PFOF (payment for order flow), которая позволяет получать комиссию с маркет-мейкеров.

В июле текущего года Robinhood провел IPO (первичное размещение акций), в ходе которого брокера оценили в $31,8 млрд.

В июле основатель Twitter и генеральный директор Square Джек Дорси подтвердил, что и его компания занимается разработкой аппаратного криптовалютного кошелька.

По материалам Минфин.com.ua
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