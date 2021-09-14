Robinhood начал тестировать криптокошелек

Онлайн-брокер Robinhood начал тестировать собственный криптовалютный кошелек, который позволит пользователям обмениваться биткоинами и другими цифровыми активами.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, поддержка криптоактивов появилась в бета-версии приложения Robinhood для операционной системы iOS.

В данный момент пользователи Robinhood могут торговать цифровыми валютами и обменивать их на обычные деньги.

BREAKING: Robinhood is testing new crypto wallet and cryptocurrency transfer features for its app https://t.co/V7s9HAyjZ4 pic.twitter.com/SAUInZIGIx — Bloomberg (@business) September 20, 2021

Robinhood — это онлайн-брокер, который не взимает комиссию с клиентов за совершение сделок. Компания зарабатывает благодаря системе PFOF (payment for order flow), которая позволяет получать комиссию с маркет-мейкеров.

В июле текущего года Robinhood провел IPO (первичное размещение акций), в ходе которого брокера оценили в $31,8 млрд.

В июле основатель Twitter и генеральный директор Square Джек Дорси подтвердил, что и его компания занимается разработкой аппаратного криптовалютного кошелька.