Robinhood начал тестировать криптокошелек

Онлайн-брокер Robinhood начал тестировать собственный криптовалютный кошелек, который позволит пользователям обмениваться биткоинами и другими цифровыми активами.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, поддержка криптоактивов появилась в бета-версии приложения Robinhood для операционной системы iOS.

В данный момент пользователи Robinhood могут торговать цифровыми валютами и обменивать их на обычные деньги.

