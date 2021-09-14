Рада предлагает расширить полномочия Счетной палаты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2743 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эффективности использования средств социального страхования».

Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.

Так, в пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан с целью обеспечения надлежащего финансового аудита и аудита эффективности использования средств общеобязательного государственного социального страхования Счетной палатой.

Целью проведения такого аудита является установление фактического состояния дел и предоставление оценки производительности, результативности и системности использования средств, направляемых на социальное страхование граждан, распорядителями указанных средств.

Законопроектом вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, которыми предусмотрено зачисление средств, поступающих от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Государственный бюджет Украины, и их использование на цели, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Кроме этого, проектом закона предлагается предоставить полномочия Счетной палате по ведению финансового аудита и аудита эффективности использования средств фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.