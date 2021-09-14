Рада предлагает расширить полномочия Счетной палаты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2743 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эффективности использования средств социального страхования».
Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.
Так, в пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан с целью обеспечения надлежащего финансового аудита и аудита эффективности использования средств общеобязательного государственного социального страхования Счетной палатой.
Целью проведения такого аудита является установление фактического состояния дел и предоставление оценки производительности, результативности и системности использования средств, направляемых на социальное страхование граждан, распорядителями указанных средств.
Законопроектом вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, которыми предусмотрено зачисление средств, поступающих от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Государственный бюджет Украины, и их использование на цели, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.
Кроме этого, проектом закона предлагается предоставить полномочия Счетной палате по ведению финансового аудита и аудита эффективности использования средств фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
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