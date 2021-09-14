В Morgan Stanley увидели риск падения S&P 500 на 20%

По мнению стратегов Morgan Stanley, падение акций США более чем на 20% все больше становится похоже на реальность.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты рассматривают два сценария развития ситуации для американских рынков, которые они назвали «огонь и лед».

При «огненном», более оптимистичном варианте, ФРС прекращает стимулирование экономики, чтобы не дать ей перегреться. В результате такой сценарий приведет к коррекции S&P 500 на 10%. Но, по мнению экспертов, более пессимистичный, «ледяной» сценарий, становится все более вероятным. В таком случае темпы роста экономики будут замедляться, а прибыль компаний — сокращаться, что приведет к коррекции на 20%.

Эксперты Morgan Stanley рекомендуют инвесторам держать позиции в защитных, качественных компаниях, а также добирать акции финансового сектора, которые выиграют от повышения процентных ставок.

В понедельник, 20 сентября, почти все мировые площадки были окрашены в красный цвет из-за опасений, что дефолт китайского девелопера Evergrande может повлиять на мировую финансовую систему. Объем долгов Evergrande, включая кредиторскую задолженность, составляет около 1,97 трлн юаней ($305 млрд), что составляет 2% от ВВП Китая.