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Укравтодор отремонтировал 84% искусственных сооружений из запланированных на этот год

Укравтодор отремонтировал 84% искусственных сооружений из запланированных на этот год

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в рамках Национальной программы по восстановлению мостов уже отремонтировало 83,6% из запланированных на 2021 год искусственных сооружений.
Об этом рассказал координатор Национальной программы восстановления мостов, заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко.

«Мы на 2021 год запланировали отремонтировать 165 искусственных сооружений, но уже 138 сооружений находятся на завершающем этапе, то есть в настоящее время уже восстановлено 83,6% от общего плана», — сказал он.

По словам Ивко, учитывая темпы восстановления, Укравтодор планирует в 2021 году восстановить более 200 искусственных сооружений на дорогах Украины. На это будет потрачено 4 млрд грн.

В 2020 году в Украине было отремонтировано 213 искусственных сооружений.

В Украине сейчас насчитывается 16 152 искусственных сооружений, из них не менее 710 требуют безотлагательного ремонта, а 160 — приближаются к аварийному состоянию.

Ивко отметил, что на сегодняшний день в Украине уже обследовано 73% искусственных сооружений (мостов и мостовых переходов) на дорогах государственного значения и 25% – на дорогах местного. По меньшей мере половина из этих объектов не соответствуют нормативам.

По его словам, в 2022 году будет полностью завершено обследование всех искусственных сооружений в Украине, и тогда Укравтодор будет иметь полную информацию о текущем состоянии мостового хозяйства.

По материалам Укринформ
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