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В Раде назвали положения госбюджета, которые необходимо доработать

В Раде назвали положения госбюджета, которые необходимо доработать

В ходе представления в Верховной Раде во вторник проекта Государственного бюджета на 2022 год, глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов отметил, что документ содержит ряд других положений и показателей, которые требуют дополнительной проработки.

«В отличие от предыдущих двух лет в законопроекте (о Госбюджете. — Ред.) на 2022 год планируется улучшить долговые параметры в части уменьшения дефицита Государственного бюджета и общем объеме Бюджета относительно ВВП. Однако размер дефицита и предоставления государственных гарантий определен несколько выше пределов, определенных ст. 14 и 18 Бюджетного кодекса, и правительством предложено остановить действие соответствующих норм», — сказал Аристов.

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По словам председателя комитета, в проекте бюджета не распределены государственные капитальные вложения. Такие средства аккумулированы по соответствующей государственной программе Минэкономики, а ст. 25 законопроекта предлагает распределять их по решению Кабинета министров.

«Это не соответствует нормам Бюджетного кодекса и должно быть исправлено во время доработки законопроекта. Законопроект также содержит ряд других положений и показателей, которые требуют дополнительной проработки для согласования с нормами бюджетного кодекса и других законов», — заявил Аристов.

Он отметил, что в настоящее время «рано давать общую оценку законопроекту», ведь необходимо провести детальный анализ всех положений и показателей.

Бюджетный комитет уже начал основательную проработку документа, сказал нардеп.

«Регламент Верховной Рады не предусматривает голосование по итогам представления проекта госбюджета. Сегодня фактически стартует подготовка данного законопроекта к первому чтению. Обращаю внимание, что народные депутаты и комитеты имеют возможность не позднее 1 октября подать в комитет по бюджету свои предложения в комитет», — сказал Аристов.

По материалам УНН
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