Специалисты Honda для совершенствования автопилота начнут изучать мозг человека

Японская компания Honda Motor поставила на ближайшие десятилетия сразу две амбициозные цели: отказаться от использования двигателей на ископаемых видах топлива к 2040 году и полностью исключить аварии с фатальным исходом, в которых участвуют её автомобили и мотоциклы, к 2050 году.
Изучение особенностей работы человеческого мозга будет способствовать достижению второй цели.
Как рассказывает сайт Nikkei Asian Review, специалисты Honda Motor уже проводят эксперименты на компьютерных симуляторах, изучая при помощи медицинского диагностического оборудования, какие части человеческого мозга задействованы в тех или иных дорожных ситуациях.
В будущем, по мнению специалистов компании, системы активной помощи водителю смогут подстраиваться не только под привычки и навыки конкретного человека, но и его физиологические особенности.
Поскольку Honda намеревается к середине века исключить аварии с фатальным исходом на своих транспортных средствах не только для автомобилей, но и для мотоциклов, текущее десятилетие должно стать решающим с точки зрения разработки соответствующих алгоритмов.
Системы активной помощи водителю нового поколения смогут прогнозировать развитие опасных ситуаций, опираясь на статистику вождения конкретного человека или анализируя его физиологическое состояние. Окружающие транспортные средства смогут получать предупреждения о потенциально опасных ситуациях, которые может спровоцировать конкретный водитель.
Автоматика сможет анализировать накопленный опыт и даже выступать в роли инструктора, подсказывая водителю, как вести себя в той или иной ситуации на дороге, а также обучая его приёмам безопасного вождения. При этом степень вмешательства автоматики можно будет менять в зависимости от опыта человека, как в компьютерной игре.
Единственная сфера применения, где такой подход с индивидуализацией алгоритмов не будет работать — это управление одной машиной множеством разных водителей. Другими словами, в каршеринге придётся довольствоваться некими универсальными настройками автоматики.
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