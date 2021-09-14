Для депутатов Верховной Рады купят новые авто за 17 млн грн

20 сентября автобаза управления делами аппарата Верховной Рады объявила конкурс на покупку 17 новых машин. На обновление автопарка планируют потратить до 17,7 млн грн.

Об этом сказано в сообщении на сайте публичных закупок Prozorro.

Машины с ионизацией воздуха, проекционным цветным дисплеем на лобовом стекле и кожаные сидения помогут лучше думать о судьбах украинцев.

Какие машины планируют закупить? По условиям техзадания, до конца этого года должны поставить автомобили Toyota или эквивалент. Автобаза планирует купить две машины Toyota Proace Verso 2021 года выпуска черного и серого цвета.

Комплектация должна включать дизельный двигатель, легкосплавные колесные диски R17, тонированные стекла, кожаные сиденья и руль, ковровое покрытие пола, круиз-контроль, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, ступеньки с иллюминацией, индивидуальные VIP-сиденья с подлокотниками с возможностью установки против движения.



Toyota Proace Verso 2021 года выпуска

Также в авто должен быть дополнительный кондиционер для пассажирского салона с отдельным блоком управления, электронное противоугонное средство, зимний комплект резины и автомобильный набор (в который входит огнетушитель 2 кг, жилет, буксировочный трос, знак аварийной остановки, аптечка для оказания первой помощи).

Кроме этого, аппарат Верховной Рады намерен купить две черные Toyota Land Cruiser Prado 2021 года выпуска.



Toyota Land Cruiser Prado 2021 года выпуска

В комплектации должен быть бензиновый тип двигателя, легкосплавные колесные диски R18, кожаные сиденья и руль, декоративные панели под дерево, система бесключевого доступа в автомобиль и запуска, датчики и система помощи при парковке, климат-контроль, тонированные стекла, комплект зимней резины и автомобильный набор.

Еще автобаза планирует купить две черные машины Toyota Camry Premium+ этого года выпуска.

По условиям конкурса, в комплектацию должны входить бензиновый тип двигателя, тонированные стекла, легкосплавные колесные диски R18, кожаные сидения, двери и руль, отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей, центральная консоль с декором и иллюминацией. Еще нужна подсветка внутренних дверных ручек и пространства для ног водителя и переднего пассажира.



Toyota Camry 2021 года выпуска

Для комфортной поездки необходим круиз и климат-контроль, система бесключевого запуска двигателя, выбор разных режимов вождения, помощь при парковке. Также, в условиях конкурса прописана ионизация воздуха, проекционный цветной дисплей на лобовом стекле, мультимедийная и акустическая системы, беспроводная зарядка, комплект зимней резины и автомобильный набор.

Кроме того, еще планируют купить 11 черных машин Toyota Camry 2021 года выпуска.

У машин должны быть бензиновый тип двигателя, легкосплавные колесные диски R17, запасное колесо, акустическое лобовое стекло с тонированной полосой темно-синего цвета, отделка дверей и сидений тканью, кожаный руль, круиз и климат-контроль, помощь при парковке, сигнализация, тонированные стекла, комплект зимней резины и автомобильный набор.