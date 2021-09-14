Oppo сократит штат на 20% после слияния с OnePlus

Крупный китайский производитель смартфонов Oppo будет вынужден сократить штат на 20%, мера затронет персонал в отделах по разработке устройств и ПО после слияния с OnePlus. Слияние стало крупнейшей консолидацией в китайской мобильной индустрии и поможет брендам справиться с дефицитом чипов и экономическими последствиями пандемии.
Oppo, которая в 2016 году стала крупнейшим брендом смартфонов по продажам в Китае, вынуждена сокращать расходы после проведения слишком активной кадровой политики и попытки конкурировать с игроками премиум-сегмента. Сокращения затронут важные подразделения компании: команду по разработке ColorOS на базе Android и команду по разработке продукции интернета вещей, ответственную в том числе за смарт-часы и наушники.
В середине года было объявлено о слиянии Oppo и OnePlus — у двух компаний общие корни. Слияние позволит объединить ресурсы и сократить расходы, однако в результате в штате образуются избыточные позиции. Известно, что под сокращение не попадут сотрудники отдела разработки мобильных телефонов и отдела международных продаж.
Став успешным брендом в Китае, компания Oppo начала расширять рынки сбыта, запустив продажи в Индии, Юго-Восточной Азии и Европе. Однако данная инициатива оказалась недостаточно эффективной перед лицом агрессивных конкурентов в лице Xiaomi и Apple. Поэтому сейчас приоритетом Oppo оказалась борьба с замедлением роста розничных продаж в Китае, где экономические эффекты пандемии продолжают влиять на рынок.
Не принесли особого успеха и попытки вырасти на смежных рынках. Аналитик IDC Брайн Ма (Bryan Ma) подсчитал, что у Oppo только 1 % мирового рынка смарт-часов и 1,7 % рынка наушников. Директор по исследованиям в Counterpoint Тарун Патак (Tarun Pathak) отметил, что компания работает на нескольких фронтах, атакуя премиум-сегмент, делая ставку на региональный рынок и выходя на носимые устройства. По его мнению, смена курса обусловлена не сокращением издержек, а новой стратегией.
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