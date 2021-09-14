Hyundai начала продавать бюджетную версию Staria в формате фургона (фото)

Новый легкий коммерческий автомобиль (Light Commercial Vehicle, LCV) поступит в продажу в Австралии в этом месяце в двух вариантах: двухместном фургоне и пятиместном фургоне, с возможностью выбора между одно- или двустворчатыми задними дверями.

В коммерческом исполнении фургон Staria получил приставку к названию и обозначается Staria-Load. Двухместные фургоны на рынке Австралии стоят от 45 740 австралийских долларов (33 225 долларов США, 28 383 евро), тогда как пятиместные машины стоят от 48 240 австралийских долларов (35 041 долларов США, 908 29 евро). Эти более дорогие версии будут доступны в последнем квартале этого года.

Напомним, в Германии пассажирский минивэн Staria в топовой версии стоит 56 150 евро, а позже начнутся продажи машин в более скромных комплектациях по цене ниже 40 тысяч евро. Будет ли коммерческий Staria-Load продаваться в Европе – пока неизвестно.



Фото: autoevolution.com

Hyundai Staria-Load построен на одной платформе с Carnival и Santa Fe, имеет передний привод, сплошную заднюю ось и заднюю подвеску с пружинными рессорами. На борт фургон способен принимать до 2,5 тонн груза.

За привод отвечает 2,2-литровый дизельный двигатель CRDi мощностью 174 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Агрегат подключен к 8-скоростной автоматической трансмиссии и потребляет 7 литров топлива на 100 км.



Фото: autoevolution.com

Hyundai Staria-Load поставляется с 17-дюймовыми стальными колесами, фарами с датчиком света, входом без ключа, дистанционным открыванием и закрыванием окон, подогревом и складыванием боковых зеркал, 4,2-дюймовым экраном для приборов и 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, протоколами беспроводного соединения Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, “кожаным” рулем и ручкой переключения передач, текстильной обивкой кресел.



Фото: autoevolution.com

Базовая комплектация также включает в себя беспроводную зарядную панель для смартфонов, семь подушек безопасности и широкий ассортимент вспомогательных средств для водителя.