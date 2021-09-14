Рада урегулировала сроки предоставления админуслуг во время карантина

Верховная Рада на пленарном заседании 21 сентября приняла в целом законопроект № 5454 об истечении сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина.
Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов.
Проект закона разработан с целью урегулирования вопроса приостановления истечения сроков обращения за получением административных услуг, определенных законом, в случае установления правительством карантина на период, необходимый для ликвидации вспышки особо опасной инфекционной болезни, в том числе COVID-2019.
Документом предлагается определить, что со дня прекращения карантина истечение сроков обращения за получением административных услуг продолжается с учетом времени, прошедшего до его приостановления.
Отмечается, что установление карантина не является основанием для приостановления сроков предоставления административных услуг, определенных законом, субъектами предоставления административных услуг.
Напомним, 17 марта 2020 года, в самом начале пандемии и карантина в Украине, Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 530-IX.
После вступления в силу этого закона сроки предоставления любых административных и других услуг, фактически, стали неограниченными, а поданные документы для получения соответствующей услуги начали рассматриваться субъектами предоставления административных услуг, в некоторых случаях, несколько месяцев.
«Уже более года в Украине на период карантина отменены все сроки рассмотрения админуслуг, чем активно пользуются некоторые чиновники. Они затягивают рассмотрение обращений граждан, могут даже отказать в определенных услугах, ссылаясь на Закон „О защите населения от инфекционных болезней“. Следовательно, граждане теряют инструменты контроля над работниками органов местного управления. Из-за того, что карантин все еще продолжается — возникает потребность исправить данную ситуацию», — объясняли необходимость принятого сегодня законопроекта разработчики, указывая, что он направлен на восстановление истечения сроков предоставления административных и других услуг в условиях карантина.
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