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В НБУ назвали основные темы переговоров во время работы миссии МВФ

В НБУ назвали основные темы переговоров во время работы миссии МВФ

Сегодня в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Основными темами будут реформы в Украине и госбюджет.

Об этом сообщает заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.

«Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год», — написала она.

Рожкова отметила, что продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.

21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-месячной программы Stand-by на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-by на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.

По материалам РБК-Украина
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