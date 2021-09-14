В НБУ назвали основные темы переговоров во время работы миссии МВФ

Сегодня в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Основными темами будут реформы в Украине и госбюджет.
Об этом сообщает заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.
«Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год», — написала она.
Рожкова отметила, что продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.
21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.
Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-месячной программы Stand-by на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-by на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.
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