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Lufthansa вернет государству помощь в 2,5 миллиарда евро

Lufthansa вернет государству помощь в 2,5 миллиарда евро

Немецкий концерн Lufthansa планирует вывести государство из числа своих совладельцев путем увеличения капитала на 2,14 миллиарда евро и возврата государственной антикризисной помощи, полученной в период пандемии COVID-19. Эти меры начнут предпринимать еще до выборов в Бундестаг 26 сентября.

Об этом сообщил авиаперевозчик.

С 22 сентября до 5 октября акционерам Lufthansa предложат обменять старые акции на новые по цене 3,58 евро за одну акцию в соотношении друг к другу.

Фонд экономической стабильности (WSF), созданный правительством ФРГ, спас крупнейшую немецкую авиакомпанию от банкротства после коллапса авиаперевозок в марте 2020 года с помощью миллиардных вливаний, но сейчас наметился путь выхода из кризиса, заявили в концерне.

Lufthansa намерена вернуть государству до конца года средства из обоих предоставленных концерну пакетов антикризисной помощи общим объемом в девять миллиардов евро, из которых он потратил 2,5 миллиарда евро. При этом 1,5 миллиарда из использованных денег будут выплачены уже в октябре, отмечается далее.

«Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем в нем нуждаться, — заявил глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr). — Мы гордимся, что теперь можем выполнить свои обещания и вернуть средства быстрее, чем изначально ожидалось».

WSF уже продал на бирже часть акций Lufthansa. По данным концерна, сейчас государству принадлежит еще почти 16 процентов уставного капитала. Не ранее чем через полгода после увеличения капитала Lufthansa Фонд экономической стабильности начнет продавать свою оставшуюся долю, а завершиться этот процесс должен самое позднее через два года.

В 2020 году концерн Lufthansa понес рекордные убытки — 6,7 миллиарда евро. При этом оборот авиаперевозчика сократился с 36,4 миллиарда евро в 2019-м до 13,6 миллиарда евро в 2020 году. По словам Карстена Шпора, прошлый год стал самым сложным за всю историю компании, а ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному падению спроса на воздушные путешествия.

По материалам Корреспондент.net
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