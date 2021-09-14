Еврокомиссия выделит миллионы на строительство безопасных автостоянок по всему ЕС через каждые 100 км

Европейская комиссия объявила многомиллионный тендер на строительство и оптимизацию сети безопасных стоянок для коммерческого транспорта по всему Евросоюзу.
Об этом пишет Логист.Today со ссылкой на сообщение Международного союза автотранспорта (IRU).
IRU и Европейская федерация транспортников (ETF) давно просят власти ЕС о дополнительной финансовой поддержке. Одной из самых серьезных проблем отрасли грузоперевозок является отсутствие безопасных парковок. Сейчас в ЕС насчитывается всего 300 000 парковочных мест для грузовиков, а для удовлетворения спроса не хватает около 100 000 мест. При этом только 7000, или менее 3%, имеющихся парковочных мест в ЕС находятся в сертифицированных безопасных и надежных зонах.
В связи с этим Еврокомиссия объявила тендер на сумму 100 млн евро для модернизации транспортной инфраструктуры по всему Евросоюзу. Сообщается, что эти инвестиции направят на:
«Это отличная новость для отрасли коммерческих автомобильных перевозок. Мы с нетерпением ждем максимального развертывания новых парковочных проектов и призываем государства ЕС тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы подать заявку на участие в тендере ЕС. Эта возможность может иметь огромное значение для водителей и операторов в ближайшие годы», – прокомментировал Ралука Мариан, генеральный представитель IRU в Евросоюзе.
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