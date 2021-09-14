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Еврокомиссия выделит миллионы на строительство безопасных автостоянок по всему ЕС через каждые 100 км

Еврокомиссия выделит миллионы на строительство безопасных автостоянок по всему ЕС через каждые 100 км

Европейская комиссия объявила многомиллионный тендер на строительство и оптимизацию сети безопасных стоянок для коммерческого транспорта по всему Евросоюзу.

Об этом пишет Логист.Today со ссылкой на сообщение Международного союза автотранспорта (IRU).

IRU и Европейская федерация транспортников (ETF) давно просят власти ЕС о дополнительной финансовой поддержке. Одной из самых серьезных проблем отрасли грузоперевозок является отсутствие безопасных парковок. Сейчас в ЕС насчитывается всего 300 000 парковочных мест для грузовиков, а для удовлетворения спроса не хватает около 100 000 мест. При этом только 7000, или менее 3%, имеющихся парковочных мест в ЕС находятся в сертифицированных безопасных и надежных зонах.

В связи с этим Еврокомиссия объявила тендер на сумму 100 млн евро для модернизации транспортной инфраструктуры по всему Евросоюзу. Сообщается, что эти инвестиции направят на:

  • создание новых безопасных стоянок для грузовиков примерно через каждые 100 км вдоль основной дорожной сети TEN-T;
  • повышение уровня безопасности, охраны и обслуживания в имеющихся зонах отдыха в соответствии со стандартами парковки.

«Это отличная новость для отрасли коммерческих автомобильных перевозок. Мы с нетерпением ждем максимального развертывания новых парковочных проектов и призываем государства ЕС тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы подать заявку на участие в тендере ЕС. Эта возможность может иметь огромное значение для водителей и операторов в ближайшие годы», – прокомментировал Ралука Мариан, генеральный представитель IRU в Евросоюзе.

По материалам Mind
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