Межбанк: продолжится перетягивание «курсового каната»

Вторник на валютном рынке повторит сценарий понедельника, но с определенными нюансами. Перетягивание «курсового каната» между крупными покупателями и продавцами не только продолжится, но и усилится, но мотивация у них постепенно начнет меняться.
Сработают три фактора:
1) хозяйственная деятельность клиентов с учетом наступления уже третьей декады сентября и достаточно скорого окончания отчетного периода — месяца и квартала;
2) аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ;
3) приближение начала выплат крупных сумм возмещений НДС экспортерам на фоне небольшого и постепенного, но все же сокращения валютных поступлений от металлургов (цены на руду постепенно проседают на международных рынках). Поэтому потоки выручки от сельхозпроизводителей на нашем межбанке сохраняются, а вот металлургов начинает постепенно лихорадить.
Из всех этих факторов самыми принципиальными являются первый и третий —
А вот от второго — мы сегодня особой поддержки для гривны на валютном рынке не ждем. Чиновники пока не потратили $ 2,7 млрд, полученные от МВФ, и не особо спешат реагировать на повышение учетной ставки Нацбанком. Результат — слабые результаты последних аукционов и постепенное сокращение портфеля нерезидентов. По данным Нацбанка на
Сегодня будут размещаться облигации на 154 дня (ограничение 500 млн грн), на 338 и 427 дней с ограничением по 3 млрд гривен каждых и без ограничений на 770 и 1015 дней. А также долларовые бумаги на 743 дня. Мы не прогнозируем большого прорыва в их покупке и рекордных цифр. Скорее всего это будет порядка от 1,7 до 6,3 млрд гривен в эквиваленте при доходности по гривневым ОВГЗ в пределах от 9,73% до 12,30% годовых и по долларовым в пределах 3,90% годовых. Эти суммы, конечно, частично повлияют на ресурсный и валютный рынок, но фурора не произведут.
Спекулянты продолжат работать «в две стороны», а также попытаются в очередной раз покачать курс при выходе на торги крупных покупателей и продавцов.
По нашему прогнозу объем операций на торгах во вторник будет в пределах до $ 130−180 млн при заключении до 600 сделок.
Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua 21 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,60−26,85 грн, евро — коридор 31,20−31,50 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,71 / 26,73
евро — 31,32 / 31,34
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 3105 12
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)10 ч. назад - 786 5
Таиланд будет предоставлять 10-летние визы иностранцам, которые вложат в страну не менее $250 000 инвестиций5 ч. назад - 246 3
Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентябряВчера, 15:35 - 1670 3
В Киеве за трафиком на дорогах будут следить камеры с искусственным интеллектомПозавчера, 23:16 - 604 3
С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантинаВчера, 11:03 - 4755
Функции приложения monobank, о которых вы могли не знатьВчера, 12:07 - 4306
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 3105 12
Валюта и товары: что можно и что нельзя ввозить и вывoзить через границу УкраиныВчера, 19:01 - 2656
Круг лиц, имеющих право на налоговую амнистию, расширятВчера, 13:00 - 2395
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 820 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 264
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1049 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 730
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 825 5