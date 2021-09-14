Межбанк: продолжится перетягивание «курсового каната»

Вторник на валютном рынке повторит сценарий понедельника, но с определенными нюансами. Перетягивание «курсового каната» между крупными покупателями и продавцами не только продолжится, но и усилится, но мотивация у них постепенно начнет меняться.

Сработают три фактора:

1) хозяйственная деятельность клиентов с учетом наступления уже третьей декады сентября и достаточно скорого окончания отчетного периода — месяца и квартала;

2) аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ;

3) приближение начала выплат крупных сумм возмещений НДС экспортерам на фоне небольшого и постепенного, но все же сокращения валютных поступлений от металлургов (цены на руду постепенно проседают на международных рынках). Поэтому потоки выручки от сельхозпроизводителей на нашем межбанке сохраняются, а вот металлургов начинает постепенно лихорадить.

Из всех этих факторов самыми принципиальными являются первый и третий — т. е. «завязанные» на реальном секторе экономики и на календарном графике поступлений средств от государства.

А вот от второго — мы сегодня особой поддержки для гривны на валютном рынке не ждем. Чиновники пока не потратили $ 2,7 млрд, полученные от МВФ, и не особо спешат реагировать на повышение учетной ставки Нацбанком. Результат — слабые результаты последних аукционов и постепенное сокращение портфеля нерезидентов. По данным Нацбанка на 21.09.2021 года портфель иностранцев уменьшился до 94,73 млрд гривен в эквиваленте. Минфин не спешит повышать доходность гривневых ОВГЗ и их покупателями в последнее время являются госбанки и частично местные финучреждения.

Сегодня будут размещаться облигации на 154 дня (ограничение 500 млн грн), на 338 и 427 дней с ограничением по 3 млрд гривен каждых и без ограничений на 770 и 1015 дней. А также долларовые бумаги на 743 дня. Мы не прогнозируем большого прорыва в их покупке и рекордных цифр. Скорее всего это будет порядка от 1,7 до 6,3 млрд гривен в эквиваленте при доходности по гривневым ОВГЗ в пределах от 9,73% до 12,30% годовых и по долларовым в пределах 3,90% годовых. Эти суммы, конечно, частично повлияют на ресурсный и валютный рынок, но фурора не произведут.

Спекулянты продолжат работать «в две стороны», а также попытаются в очередной раз покачать курс при выходе на торги крупных покупателей и продавцов.

По нашему прогнозу объем операций на торгах во вторник будет в пределах до $ 130−180 млн при заключении до 600 сделок.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua 21 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,60−26,85 грн, евро — коридор 31,20−31,50 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,71 / 26,73

евро — 31,32 / 31,34

Курсы валют на Межбанке

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