Аэропорт «Херсон» закрыли на реконструкцию

Аэропорт «Херсон» планово закрыли на реконструкцию и планируют открыть к Новому году.
Об этом сообщил директор КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук.
По словам Кучерука, сейчас снимают плиты на 500 метрах, вскоре начнется фрезерование покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2 км.
Директор отметил, что открыть аэропорт планируют к Новому году, только бы не подвела погода.
Что предшествовало. В августе депутаты Херсонского облсовета дали согласие на проведение строительных работ по объекту «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Херсон».
Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, которой предусматривается 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн.
Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке из бетонных плит (500 м). Это позволит принимать самолеты Boeing 737 — 800, 900 и Airbus 321 до 10−12 раз на день. В результате пассажиропоток увеличится до 500 тыс. в год.
Международный аэропорт «Херсон» был открыт в 1985 году. Его общая площадь 297,3 га, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 м. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.
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