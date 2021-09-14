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НБУ определил дату перехода системы межбанковских платежей на круглосуточный режим

НБУ определил дату перехода системы межбанковских платежей на круглосуточный режим

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, узнал от НБУ, что новое поколение СЭП заработает с 20 августа 2022 года.

«С 20 августа 2022 года заработает новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины на базе международного стандарта ISO 20 022 и в круглосуточном режиме (24/7). Это даст банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей. Кроме того, благодаря внедрению международного стандарта ISO 20 022 платеж обогатится дополнительной информацией, а значительное количество процессов в ходе обработки платежей можно будет автоматизировать», — сказано в сообщении.

Для чего это необходимо. Осовременивание СЭП в соответствии с международным стандартом ISO 20 022 позволит модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту.

«Мы уверены, что банковская система способна успешно и своевременно перейти на этот новый стандарт и сделать его востребованным и удобным как для клиентов, так и для банков», — отметил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Для слаженного перехода на модернизированный режим работы участники СЭП обязаны:

  • до 31 октября 2021 года подключиться к тестовому стенду (работает с 1 апреля этого года) для комплексного тестирования взаимодействия с современным поколением СЭП;
  • до 20 августа 2022 года внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности.

Соответственно с 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения.

Справка Finance.ua:

  • международный стандарт ISO 20 022 — универсальный способ взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире;
  • перевод платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20 022 идет с 2016 года. В частности, 23 мая 2016 года Национальный банк подписал «Хартию присоединения к ISO 20 022» (ISO 20 022 Harmonisation Charter).
По материалам Finance.UA
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