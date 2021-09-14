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Главный конкурент Google представил электрический грузовик с автопилотом (фото, видео)

Главный конкурент Google представил электрический грузовик с автопилотом (фото, видео)

Компания Baidu, создатель крупнейшего в Китае поисковика, анонсировала автономный грузовой электромобиль с электрической трансмиссией. У него автопилот и дальность хода 300 км.

Об этом сообщает Baidu.

Компания Baidu нацелилась покорить мировой рынок грузовых перевозок со своим новым электрическим грузовым электромобилем. Знаменитый самообучающийся искусственный интеллект Baidu и платформа для обучения автономному вождению Apollo станут изюминкой будущего грузовика.

Совместное предприятие DeepWay, созданное Baidu и Lionbridge в 2020 году, должно освоить выпуск умных грузовиков. Их первая совместная модель презентована под брендом Xingtu.


Фото: Baidu

Грузовик оснастили мощным процессором производительностью более 500 тераопераций в секунду. Он разработан для поддержки автопилота третьего уровня с возможностью обновления до четвертого уровня. Xingtu также оснащен десятком камер, тремя лидарами и несколькими радарами.

DeepWay оснастил свой грузовик аккумуляторной батареей емкостью 450 кВт•ч. Заявлено, что новинка сможет проезжать до 300 км на одной зарядке с общим весом машины в 49 тонн. Батарея съемная, ее можно заменить на новую всего за шесть минут. А для полной зарядки севшего аккумулятора требуется около 60 минут.


Фото: Baidu

Новый автономный грузовик получил вместительный спальник, также в распоряжении водителя информационно-развлекательная система с сенсорным экраном во всю ширину передней панели.

В планах DeepWay наладить серийное производство Xingtu в ближайшие три года. О цене и точных технических характеристиках будет сообщено позже.

По материалам РБК-Украина
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