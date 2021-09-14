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Нацбанк предлагает ужесточить требования к страховым брокерам

Нацбанк предлагает ужесточить требования к страховым брокерам

Национальный банк Украины предлагает ужесточить требования к деятельности страховых посредников. Новый проект постановления, разработанный во исполнение требований закона о страховании, вынесен на общественное обсуждение до 21 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-центр регулятора.

Документ определяет процедуру надзора за посреднической деятельностью в сфере страхования и перестрахования. Речь идет об особенностях регистрации и работы таких компаний.

Страховщики стали активнее платить по ОСАГО: общая сумма выросла в полтора раза

Положения проекта регулируют следующие процедуры:

  • порядок регистрации страховых и/или перестраховых брокеров-резидентов;
  • порядок уведомления о намерении вести деятельность на территории Украины;
  • перечень посреднических услуг в страховании и перестраховании;
  • требования к профессиональной пригодности брокеров-резидентов-ФЛП, юрлиц, руководителей;
  • порядок заключения договоров страхования (перестрахования) со страховщиками-нерезидентами;
  • порядок прекращения ведения деятельности.

Также документом предусматривается обязательство брокеров, включенных в Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров, уведомлять Национальный банк о назначении руководителей и прохождении ими обучения.

По материалам Finance.UA
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