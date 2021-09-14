“Минфин” запустил мобильное приложение для тех, кто интересуется валютой

Каждый украинец сталкивается с последствиями скачков курсов валюты хотя бы раз в день. Неважно, чем именно вы интересуетесь – где купить или продать доллары или на сколько подорожают продукты в магазине – это все равно касается курса валют.

Чтобы у вас всегда был непрерывный доступ к информации о курсах, сайт о финансах “Минфин” создал бесплатное мобильное приложение “Минфин Валюта”.

В приложении есть такие функции:

Курсы 150+ валют

Вы можете узнать курс даже самой редкой валюты.

Четыре источника

Вам доступен официальный курс НБУ, котировки на межбанке, курсы в банках и пунктах обмена.

Если вы хотите обменять наличные, обратите внимание на курсы в банках и пунктах обмена. С помощью приложения вы можете сравнить, где выгоднее обменять валюту.

Удобный конвертер валют

Вы можете конвертировать любые валютные пары за несколько секунд.

Карта с отделениями банков и пунктов обмена

Если вам нужен наличный обмен валюты – карта поможет найти пункт обмена или банк, который подойдет вам по расположению и курсу.

Скачать приложение можно по ссылке:

Для iOS: https://apple.co/3Cs0Xrn

Для Android: https://bit.ly/3Cqgjg8