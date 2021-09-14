“Минфин” запустил мобильное приложение для тех, кто интересуется валютой

Каждый украинец сталкивается с последствиями скачков курсов валюты хотя бы раз в день. Неважно, чем именно вы интересуетесь – где купить или продать доллары или на сколько подорожают продукты в магазине – это все равно касается курса валют.
Чтобы у вас всегда был непрерывный доступ к информации о курсах, сайт о финансах “Минфин” создал бесплатное мобильное приложение “Минфин Валюта”.
В приложении есть такие функции:
Курсы 150+ валют
Вы можете узнать курс даже самой редкой валюты.
Четыре источника
Вам доступен официальный курс НБУ, котировки на межбанке, курсы в банках и пунктах обмена.
Если вы хотите обменять наличные, обратите внимание на курсы в банках и пунктах обмена. С помощью приложения вы можете сравнить, где выгоднее обменять валюту.
Удобный конвертер валют
Вы можете конвертировать любые валютные пары за несколько секунд.
Карта с отделениями банков и пунктов обмена
Если вам нужен наличный обмен валюты – карта поможет найти пункт обмена или банк, который подойдет вам по расположению и курсу.
Скачать приложение можно по ссылке:
Для iOS: https://apple.co/3Cs0Xrn
Для Android: https://bit.ly/3Cqgjg8
Команда “Минфин Валюта” с радостью принимает пожелания пользователей по усовершенствованию сервиса. Если у вас есть предложения, как сделать его полезнее – напишите на .
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