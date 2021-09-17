Аналитик рассказал, какой курс доллара ожидает украинцев к концу сентября

Увеличение объема валюты на рынке стоит ожидать к концу сентября. Курс гривны удержится в коридоре 26,5−27 грн/доллар.
Об этом рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
По его словам, в конце месяца необходимо оплачивать ежемесячные налоги, что приведет к увеличению предложения валюты, но это сохранит баланс и удержит курс гривны.
«В ближайшее время курс гривны останется в том же коридоре с вероятным незначительным ослаблением из-за увеличения импорта и высоких цен на товары его энергетической составляющей», — отметил Котович.
При этом аналитик отметил, что на данный момент наблюдается рост спроса от импортеров, но он компенсируется благодаря высоким ценам на экспорт продукции АПК.
В то же время он указал, что валютный рынок хорошо сбалансирован и курс гривны колебался в пределах 26,6−26,7 грн/доллар, даже несмотря на спрос клиентов банков на валюту. При этом разница между спросом и предложением покрывалась банками. НБУ на прошлой неделе покупал в среднем в день лишь по 5 миллионов доллар. Всего Нацбанк выкупил 20 миллионов долларов, что привело к укреплению гривны на 0,4% до 26,62 грн/доллар.
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