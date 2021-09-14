Разоблачено турагентство, которое подделывало ПЦР-тесты для клиентов

На Запорожье киберполиция и Минцифры разоблачили турагентство, которое подделывало ПЦР-тесты на COVID-19.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минцифры подробности.
Клиентами были преимущественно туристы. В офисе турагентства нашли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и «черновые» записи.
С начала года работники турагентства подделали более 100 справок стоимостью 500 гривен каждая.
Сейчас открыто уголовное производство.
Напомним, ранее СБУ разоблачила сеть по изготовлению поддельных международных COVID-сертификатов. Сотрудники Службы безопасности разоблачили злоумышленников из Волынской, Львовской и Черновицкой областей, которые подделывали международные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Стоимость одного “свидетельства” составляла 1600 гривен.
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