Разоблачено турагентство, которое подделывало ПЦР-тесты для клиентов

На Запорожье киберполиция и Минцифры разоблачили турагентство, которое подделывало ПЦР-тесты на COVID-19.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минцифры подробности.

Клиентами были преимущественно туристы. В офисе турагентства нашли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и «черновые» записи.

С начала года работники турагентства подделали более 100 справок стоимостью 500 гривен каждая.

Сейчас открыто уголовное производство.

Напомним, ранее СБУ разоблачила сеть по изготовлению поддельных международных COVID-сертификатов. Сотрудники Службы безопасности разоблачили злоумышленников из Волынской, Львовской и Черновицкой областей, которые подделывали международные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Стоимость одного “свидетельства” составляла 1600 гривен.

Справка Finance.ua:

стоимость ПЦР -теста на рынке частных лабораторных услуг Киева – в диапазоне от 700 до 1900 гривен за тест, результат которого нужно ждать до 2 дней.

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