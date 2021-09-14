Кабмин может обязать невакцинированных работников делать ПЦР-тесты за свой счет — министр

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в правительстве изучают возможность введения обязательного ПЦР-тестирования для работников, которые не будут вакцинироваться, за их счет. Также он «не уверен», должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

«Давайте не планировать локдаунов, я призываю всех вакцинироваться, ведь нынешняя статистика показывает, что без этого никак нельзя обойтись. Чтобы обезопасить себя от возможных карантинов и локдаунов, надо сделать прививку.

Возможны ли локдауны общенационального масштаба? Я не уверен, что такие ограничения нужны и возможны, потому что локальные карантинные меры могут решить имеющиеся проблемы. Однако локальные мероприятия будут применены к тем территориям, где люди не прививаются. Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется", — заявил министр.

По его словам, влияние пандемии на бюджет минимальный, потому что нет локдауна.

«Если ограничения и будут, возможно, тогда влияние будет, если будет направлено меньше средств в сектор потребления. Например, в ресторанно-гостиничный бизнес, ведь он в первую очередь страдает от любых карантинных мероприятий. Я не могу сказать, что это существенно повлияет на государственный бюджет. Впрочем, с точки зрения экономической активности, конечно, локдаун повлияет на финансовое состояние страны. Поэтому я еще раз призываю всех вакцинироваться», — пояснил он.

«Чтобы не доводить до закрытия заведений, нужно вакцинироваться. Мы никого не заставляем, но люди должны нести ответственность. Если они не хотят вакцинироваться, тогда пусть сидят дома. Если мы хотим бороться с «Дельтой», то должны вакцинироваться. Примеры быстрого распространения «Дельты» в других странах весьма показательны.

Сейчас мы изучаем возможность введения обязательного ПЦР-тестирования для работников, которые не будут вакцинироваться. Это будет происходить за их собственный счет. В Соединенных Штатах Байден заявил, что все государственные служащие должны быть вакцинированы. Если они этого не делают, тогда каждый день сдают ПЦР-тесты. Также рассматриваем возможность, чтобы такие служащие не могли работать оффлайн вообще. Тогда они не смогут приходить на рабочее место", — добавил Марченко.

По его словам, в этом году на закупку вакцины запланировано потратить из бюджета 12 млрд гривен.

Он добавил, что в следующем году также предусматривают расходы на вакцинацию — там будет примерно 3 миллиарда гривен.

«Кроме того, Всемирный банк предоставил кредитную помощь — 30 млн долларов, а будет еще дополнительно 90 млн долларов. Есть инициатива Covax в этом вопросе и помощь других стран, поэтому вакцины достаточно. По поводу вакцин, которые теряют пригодность — это информация, которую должен предоставлять Минздрав, я не готов комментировать», — резюмировал министр.