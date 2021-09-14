Ставки сбора для налоговой амнистии: сколько придется заплатить

С 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование. Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, какой сбор следует уплатить тем, кто планирует задекларировать свое имущество.
По данным Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, сбор по одноразовому добровольному декларированию с задекларированной недвижимости взимается по таким ставкам:
В то же время, если подавать одноразовую добровольную декларацию в период с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года, вместо 9% применяется ставка в размере 7%. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.
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