Ставки сбора для налоговой амнистии: сколько придется заплатить

С 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование. Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, какой сбор следует уплатить тем, кто планирует задекларировать свое имущество.

По данным Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, сбор по одноразовому добровольному декларированию с задекларированной недвижимости взимается по таким ставкам:

относительно недвижимого имущества, расположенного на территории Украины:

– 5% – основная ставка;

– 6% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;

относительно недвижимого имущества, расположенного (зарегистрированного) за рубежом:

- 9% – основная ставка;

– 11,5% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

В то же время, если подавать одноразовую добровольную декларацию в период с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года, вместо 9% применяется ставка в размере 7%. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Справка Finance.ua:

напоминаем, что кампания одноразового добровольного декларирования активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года;

объектом декларирования может быть недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости) физлица, которое принадлежит декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей долевой или на праве общей совместной собственности) и находядится (зарегистрированное) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи одноразовой добровольной декларации;

какие активы подлежат одноразовому декларированию и как подать одноразовую добровольную декларацию – читайте здесь;