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Ставки сбора для налоговой амнистии: сколько придется заплатить

Ставки сбора для налоговой амнистии: сколько придется заплатить

С 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование. Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, какой сбор следует уплатить тем, кто планирует задекларировать свое имущество.

По данным Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, сбор по одноразовому добровольному декларированию с задекларированной недвижимости взимается по таким ставкам:

  • относительно недвижимого имущества, расположенного на территории Украины:
    5% – основная ставка;
    6% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;

  • относительно недвижимого имущества, расположенного (зарегистрированного) за рубежом:
    - 9% – основная ставка;
    11,5% – налогоплательщик может выбрать в качестве альтернативы с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

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В то же время, если подавать одноразовую добровольную декларацию в период с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022 года, вместо 9% применяется ставка в размере 7%. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 9,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Справка Finance.ua:

  • напоминаем, что кампания одноразового добровольного декларирования активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года;
  • объектом декларирования может быть недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости) физлица, которое принадлежит декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей долевой или на праве общей совместной собственности) и находядится (зарегистрированное) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи одноразовой добровольной декларации;
  • какие активы подлежат одноразовому декларированию и как подать одноразовую добровольную декларацию – читайте здесь;
  • кстати, по ссылке мы приводили примеры заполнения добровольной декларации.
По материалам Finance.UA
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