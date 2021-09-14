Мирослав Евсеенко: жизнь после «Сплит». Как рынок отреагировал на реформу и чего ждать в дальнейшем

Уже более года, начиная с 1 июня прошлого года, финансовый рынок Украины почувствовал на себе существенные изменения, вызванные реформой финансового сектора. Но пошли ли они на пользу украинцам и самому рынку?
Безусловно, реформа была необходима. Прежде всего для клиентов в части их информирования о продуктах, предоставляемых небанковскими финучреждениями, защиты личных данных и борьбе с мошенниками.
Реформа «Сплит» призвана закрыть эти бреши. Кроме того, эта реформа — часть международных обязательств Украины, в частности перед ЕС. Поэтому законодательные изменения на финансовом рынке были неотвратимы.
Да и в целом прозрачные, честные и равные для всех участников рынка условия будут способствовать развитию данного сектора экономики.
Что было до реформы? Небанковский сектор долгое время оставался в относительной тени. Это обусловлено в большей степени тем фактом, что внимание широкой общественности было, и остается, прикованным к банкам.
Хотя МФУ — неотъемлемая часть отечественной экономики, разница с банками впечатляет. Например, если на долю банков, по состоянию на 1 апреля прошлого года, приходилось 2096 млрд грн, то микрофинансовые учреждения контролировали 278 млрд грн, что в 7,5 раза меньше.
Источник: Нацкомфинуслуг, НБУ
До реформы «Сплит» рынок находился в странном состоянии: все ключевые направления демонстрировали снижение, в то время, когда финансовые компании — прирост.
Цифры говорят сами за себя: с 2015 года количество кредитных союзов и лизинговых компаний снизилось на 40%, страховых компаний — на 38%, ломбардов — на 34%. В то время как финкомпании показали прирост в 46% за тот же период.
До реформы, именно на финансовые компании приходилась почти половина учреждений, на которые распространяется реформа.
Тем не менее, из 1040 учреждений — большое количество так называемых «компаний однодневок». О темпах развития этой доли рынка говорит статистика 2019 года, когда в результате действий Нацкомфинуслуг было выведено 260 ненадежных учреждений, а по итогам года фактическое уменьшение составило всего 65 компаний.
Еще одним сегментом рынка, который демонстрировал устойчивое развитие, стали ломбарды. За пять лет, с 2015 до старта реформы в 2020 году ломбарды приумножили свои активы на 96,2%.
«Сплит» помог сдвинуть с мертвой точки процесс информирования клиентов. Если раньше некоторые участники рынка могли замалчивать определенную информацию о реальной процентной ставке, то после реформы все без исключения должны вести открытую информационную политику.
Уже сейчас можно констатировать, что реформа постепенно выводит ненадежных игроков с рынка.
В то время как представители ответственных компаний рынка демонстрируют значительные сдвиги в области качества сервиса, информационной политики, безопасности данных и в борьбе с мошенниками.
В общем, развитие защиты данных клиентов будет и далее набирать обороты, с каждым днем приближаясь к международным стандартам.
Запущенные реформой изменения — безусловный плюс в первую очередь для клиентов. Для участников рынка реформа стала своеобразным вызовом. Тем не менее, этот вызов однозначно можно считать драйвером дальнейшего развития клиентоориентированности.
Наша, как участников рынка, задача — выйти на новый, более высокий уровень предоставления услуг и защиты данных клиентов.
Можно уверенно прогнозировать, что реформа «Сплит» не остановит развитие рынка, который и в дальнейшем будет расти.
Финкомпании и ломбарды будут совершенствовать свои продукты как в части сроков, так и в финансовой части, сделав продукт более доступным.
В условиях всемирной пандемии развитие рынка несколько затормозилось и, если не исключать возможность новых локдаунов, вызванных очередными всплесками заболеваемости, то можно прогнозировать динамику развития рынка на уровне 2020−2021 годов, которая в следующем году составит примерно 5%.
Мирослав Евсеенко, руководитель Департамента управления бизнесом финансовой компании «Благо»
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