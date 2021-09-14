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Более 40 млн гривен убытков: экс-руководителей двух госучреждений уведомили о подозрении

Более 40 млн гривен убытков: экс-руководителей двух госучреждений уведомили о подозрении

Экс-руководители двух государственных учреждений уведомлены о подозрении в нанесении убытков на 42 млн грн в ходе проведения общенациональной оценки земли.

Об этом сообщает МВД.

Разоблачили деятельность должностных лиц научно-исследовательских институтов и получили доказательства их причастности к преступлениям оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Фигурантам инкриминируют служебный подлог и растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенные группой лиц.

Как установили полицейские, эти государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства. Эта оценка состояла из нескольких этапов, один из которых — проведение грунтовых обследований.

Для реализации “схемы” в официальные документы были внесены недостоверные данные относительно объемов выполненных работ, а именно количество отобранных образцов почвы и стоимость работ. На самом деле работы выполнялись частично или вовсе не проводились. На основании подписанных руководителями документов из государственного бюджета было выделено около 140 млн грн. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн.

17 сентября бывших руководителей двух научно-исследовательских институтов уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве ведет Офис Генерального прокурора.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам УНН
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