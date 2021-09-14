Ford Fiesta обновили: что изменилось в популярном хэтчбеке (фото)

Опубликованы первые официальные фото Ford Fiesta 2022. Компактный хэтчбек В-класса прошел плановое обновление и поступит в производство к концу года.

Отличить новый Ford Fiesta можно, прежде всего, по увеличенной решетке радиатора и измененному бамперу. Новые фары светодиодные уже в базовой версии, а за доплату могут быть матричными. Диоды появились и в фонарях хэтчбека.

Традиционно в линейке остались:

заряженный вариант ST;

внедорожный вариант Active.



Фото: Ford

Главное новшество в салоне – 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов со сменной графикой, как у родственного кроссовера Ford Puma. Хот-хэтч Fiesta ST получил новые спортивные сиденья. Перечень опций пополнила система Wrong-Way Alert, предупреждающая о езде на встречной полосе.



Фото: Ford

Как и раньше, стандартный Ford Fiesta оснащают 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100, 125 и 155 л.с. Два более мощные из них дополнены небольшой гибридной установкой. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую роботизированную КПП.



Фото: Ford

Ford Fiesta ST получил доработанный 1,5-литровый турбомотор. Его мощность осталась прежней (200 л.с.), но двигатель стал более тяговитым — максимальный крутящий момент увеличен до 320 Н∙м. Такой хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и может развить 230 км/час.