Google тестирует еще одну модель складного смартфона

Вскоре после появления в интернете сообщений о работе Google над складным смартфоном Pixel под кодовым именем Passport, ресурс 9to5Google нашёл в грядущей версии Android 12 (Android 12.1) подтверждение внутреннего тестирования компанией ещё одной версии складного смартфона Pixel.
Сообщается, что устройство находится в стадии разработки под кодовым названием Jumbojack. Пока неизвестно, как будет выглядеть новинка. По данным 9to5Google, устройство оснащено двумя экранами, один из которых отключается при складывании смартфона.
То есть дизайн Jumbojack будет таким же, как у складных смартфонов Samsung, в которых наряду с основным дисплеем есть на внешней панели экран поменьше. К сожалению, пока нет никакой информации ни о размерах экрана Jumbojack, ни об остальных характеристиках смартфона.
В отличие от Passport, который, как сообщается, увидит свет в конце 2021 года, по поводу релиза Jumbojack нет никакой информации. Вполне возможно, что это лишь внутренний прототип, предназначенный для создания и тестирования функций для складных Android-смартфонов, таких, как улучшенная многозадачность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 1752 9
40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)Позавчера, 21:00 - 3507 5
В Киеве за трафиком на дорогах будут следить камеры с искусственным интеллектомПозавчера, 23:16 - 528 3
Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентябряВчера, 15:35 - 1108 2
SkyUp предлагает билеты на Мадейру туда-обратно по специальной ценеВчера, 17:21 - 860 1
Чего ждать от процентов по вкладам в Украине: мнение экспертовВчера, 09:33 - 8511
Кто импортирует больше всего подсолнечного масла из УкраиныВчера, 06:25 - 6705
С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантинаВчера, 11:03 - 4616
Функции приложения monobank, о которых вы могли не знатьВчера, 12:07 - 3414
Газпром оценил объем дефицита газа в ЕвропеВчера, 05:46 - 2367
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 768 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 254
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1025 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 710
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 808 5