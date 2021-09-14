Google тестирует еще одну модель складного смартфона

Вскоре после появления в интернете сообщений о работе Google над складным смартфоном Pixel под кодовым именем Passport, ресурс 9to5Google нашёл в грядущей версии Android 12 (Android 12.1) подтверждение внутреннего тестирования компанией ещё одной версии складного смартфона Pixel.

Сообщается, что устройство находится в стадии разработки под кодовым названием Jumbojack. Пока неизвестно, как будет выглядеть новинка. По данным 9to5Google, устройство оснащено двумя экранами, один из которых отключается при складывании смартфона.

То есть дизайн Jumbojack будет таким же, как у складных смартфонов Samsung, в которых наряду с основным дисплеем есть на внешней панели экран поменьше. К сожалению, пока нет никакой информации ни о размерах экрана Jumbojack, ни об остальных характеристиках смартфона.

В отличие от Passport, который, как сообщается, увидит свет в конце 2021 года, по поводу релиза Jumbojack нет никакой информации. Вполне возможно, что это лишь внутренний прототип, предназначенный для создания и тестирования функций для складных Android-смартфонов, таких, как улучшенная многозадачность.