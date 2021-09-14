0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

IKEA выпустила беспроводную зарядку за $40 (видео)

IKEA выпустила беспроводную зарядку за $40 (видео)

Finance.ua как портал, который интересуется техноновинками, решил рассказать о беспроводной зарядке Sjömärke от IKEA.

Как пишет engadget.com, пользователи смогут заряжать смартфоны или планшеты, просто оставляя их на столе. Ее можно удобно разместить под столешницей почти любого стола, не создавая пользователю неудобств.

Стоимость. Цена такой зарядки – 40 долларов.

Дата выхода. Новинка Sjömärke начнёт поступать в интернет-магазин компании в октябре 2021 года.

Зарядка использует популярный стандарт беспроводного электропитания Qi, который используется в большинстве смартфонов, включая Samsung Galaxy и Apple iPhone. Причём совсем не обязательно размещать её на столешнице, отнимая ценное место — новинку можно закрепить под столешницей либо на двухсторонний скотч (в комплекте), либо на саморезы (в комплект не входят).

Для того чтобы зарядка работала эффективно, её стоит размещать под столешницей из дерева или пластика — материалов, не препятствующих действию магнитного поля. Минимальная толщина препятствия — 8 мм, максимальная — 22,2 мм.

После установки достаточно включить зарядку в розетку с помощью кабеля длиной порядка 2 метров. Для удобства можно пометить на столешнице место зарядки X-образной наклейкой (в комплекте).

Стандарт Qi 1.2.4 обеспечивает мощность до 5 Вт — процесс зарядки будет довольно неспешным.

В IKEA уточняют, что модель поддерживает автоматический мониторинг температуры и питания, поэтому устройство не перегреется. Это особенно важно, поскольку использование устройства предусмотрено с мебелью из довольно горючих материалов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.