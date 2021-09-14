IKEA выпустила беспроводную зарядку за $40 (видео)

Finance.ua как портал, который интересуется техноновинками, решил рассказать о беспроводной зарядке Sjömärke от IKEA.

Как пишет engadget.com, пользователи смогут заряжать смартфоны или планшеты, просто оставляя их на столе. Ее можно удобно разместить под столешницей почти любого стола, не создавая пользователю неудобств.

Стоимость. Цена такой зарядки – 40 долларов.

Дата выхода. Новинка Sjömärke начнёт поступать в интернет-магазин компании в октябре 2021 года.

Зарядка использует популярный стандарт беспроводного электропитания Qi, который используется в большинстве смартфонов, включая Samsung Galaxy и Apple iPhone. Причём совсем не обязательно размещать её на столешнице, отнимая ценное место — новинку можно закрепить под столешницей либо на двухсторонний скотч (в комплекте), либо на саморезы (в комплект не входят).

Для того чтобы зарядка работала эффективно, её стоит размещать под столешницей из дерева или пластика — материалов, не препятствующих действию магнитного поля. Минимальная толщина препятствия — 8 мм, максимальная — 22,2 мм.

После установки достаточно включить зарядку в розетку с помощью кабеля длиной порядка 2 метров. Для удобства можно пометить на столешнице место зарядки X-образной наклейкой (в комплекте).

Стандарт Qi 1.2.4 обеспечивает мощность до 5 Вт — процесс зарядки будет довольно неспешным.

В IKEA уточняют, что модель поддерживает автоматический мониторинг температуры и питания, поэтому устройство не перегреется. Это особенно важно, поскольку использование устройства предусмотрено с мебелью из довольно горючих материалов.