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Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)

Предварительные заказы на электрический кроссовер Cadillac Lyriq открылись 18 сентября 2021 года, и уже менее чем за 20 минут все доступные машины в исполнении Debut Edition были зарезервированы покупателями.

Об этом сообщили на официальном сайте Cadillac.

Указано, что люксовый электрический внедорожник длиной 5 метров на старте продаж покупателям предложили в единственной богато оснащенной комплектации Debut Edition.

Спустя 19 минут после начала приема предзаказов на официальном сайте Cadillaq появилось сообщение, что все доступные для бронирования машины зарезервированы.

В то же время компания не разглашает количество кроссоверов, которые были доступны для заказа, но обычно в таких случаях “приветственная” версия имеет тираж от 1500 до 5000 машин.

Напомним, Cadillaq Lyriq был представлен в апреле 2021 года. Силовая установка состоит из единственного электромотора, установленного на задней оси и развивающего 340 лошадиных сил и 440 Нм. Позже обещана полноприводная версия с двумя электромоторами.

Как отмечается, электромобиль комплектуется батареей емкостью 100 кВт/ч, что должно обеспечить до 480 км на одной зарядке. Бортовое зарядное устройство имеет мощность 19,2 кВт. При этом поддерживается зарядка постоянным током от терминалов мощностью до 190 кВт.

Сообщается, что цена на Cadillaq Lyriq в исполнении Debut Edition стартует с около $59 тысяч. Как и подобает при запуске новой модели, данная версия имеет наиболее богатое оснащение. Так, в комплектацию Debut Edition входят стеклянная крыша, медиасистема с 33-дюймовым экраном, аудиосистема с 19 динамиками, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

По материалам Дело
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