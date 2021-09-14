Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал, что SkyUp предлагает билеты на Мадейру туда-обратно по специальной цене.
С 20.09.21 по 26.09.21 успейте купить билеты SkyUp на Мадейру туда-обратно по специальной цене:
Киев — Фуншал — Киев от $369
Акция действует на все рейсы с 22.09.21 по 26.03.22, но не на все даты вылета. И количество билетов по специальной цене на каждом рейсе ограничено.
Условия въезда. Накануне вылета обязательно заполните онлайн-форму по ссылке.
Кроме того, для пересечения границы нужно предоставить один из следующих документов:
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