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SkyUp предлагает билеты на Мадейру туда-обратно по специальной цене

SkyUp предлагает билеты на Мадейру туда-обратно по специальной цене

Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал, что SkyUp предлагает билеты на Мадейру туда-обратно по специальной цене.

С 20.09.21 по 26.09.21 успейте купить билеты SkyUp на Мадейру туда-обратно по специальной цене:

Киев — Фуншал — Киев от $369

  • Уплачивается в национальной валюте по курсу НБУ на день приобретения.

Акция действует на все рейсы с 22.09.21 по 26.03.22, но не на все даты вылета. И количество билетов по специальной цене на каждом рейсе ограничено.

Условия въезда. Накануне вылета обязательно заполните онлайн-форму по ссылке.

Кроме того, для пересечения границы нужно предоставить один из следующих документов:

  • Отрицательный ПЦР-тест, оформленный в авторизованном медицинском учреждении в соответствии с требованиями ЕС. Если его нет, необходимо пройти повторное тестирование. Тест не нужен для детей в возрасте до 11 лет.
  • Сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса согласно рекомендациям ЕС/ВОЗ.
  • Документ о выздоровлении от коронавируса за период не более 180 дней до прибытия.

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По материалам Finance.UA
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