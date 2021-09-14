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Укртранснафта получила все необходимые документы для управления «трубой Медведчука»

Укртранснафта получила все необходимые документы для управления «трубой Медведчука»

АО «Укртранснафта» получило все документы, необходимые для эксплуатации и надлежащего управления украинским участком нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Об этом сообщили в компании.

Укртранснафта заявляет, что полностью готова предоставлять услуги по транспортировке дизельного топлива транзитом и для нужд внутренних заказчиков и приглашает потенциальных партнеров (поставщиков горючего) к сотрудничеству.

«В частности, 14 и 15 сентября компания получила от Государственной таможенной службы регистрации создания зон таможенного контроля на терминалах в Смыге и Новоград-Волынском», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала АО «Укртранснафта» лицензию на транспортировку нефтепродуктов по части трубопровода «Самара — Западное направление».

СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ в отношении финансирования терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции накладываются на все имущество Медведчука.

21 февраля Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод «Прикарпатзападтранс», введя в действие решение СНБО от 19 февраля.

23 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического нефтепровода.

По материалам Укринформ
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