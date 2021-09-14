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Госстат улучшил оценку восстановления экономики Украины во втором квартале

Госстат улучшил оценку восстановления экономики Украины во втором квартале

Государственная служба статистики улучшила с 5,4% до 5,7% оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Рост зафиксирован на фоне обвала прошлого года (на 11,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

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График: Госстат

По оценке Госстата, номинальный ВВП во II квартале составил 1169,4 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 28 189 грн.

Вместе с тем, Госстат сохранил оценку падения ВВП по сравнению с первым кварталом 2021 года на уровне 0,7%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, ВО II квартале – на 11,2%, в III квартале – на 3,5%, в IV квартале – на 0,5%, в I квартале 2021 года – 2,2%.

По материалам РБК-Украина
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