Госстат улучшил оценку восстановления экономики Украины во втором квартале

Государственная служба статистики улучшила с 5,4% до 5,7% оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Рост зафиксирован на фоне обвала прошлого года (на 11,2%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
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График: Госстат
По оценке Госстата, номинальный ВВП во II квартале составил 1169,4 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 28 189 грн.
Вместе с тем, Госстат сохранил оценку падения ВВП по сравнению с первым кварталом 2021 года на уровне 0,7%.
Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, ВО II квартале – на 11,2%, в III квартале – на 3,5%, в IV квартале – на 0,5%, в I квартале 2021 года – 2,2%.
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