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В Минцифре раскрыли детали подготовки к переписи населения

В Минцифре раскрыли детали подготовки к переписи населения

В 2023 году в Украине состоится официальная перепись населения. Последний раз ее проводили еще в 2001 году. Минцифры в настоящее время разрабатывает проект, благодаря которому процесс состоится максимально технологично.

Об этом в интервью изданию Факты рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, в следующем году будет происходить активная подготовка проекта.

“Я не хочу, чтобы правительство провело перепись ради переписи. Важно, чтобы был результат. Сейчас служба статистики направила в каждое министерство обновленный запрос относительно того, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представляем, как будет проходить перепись, какими будут ее сроки, как она будет финансироваться. Могу сделать небольшой спойлер: все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения”, — отметил он.

Сейчас команда Минцифры активно изучает опыт других стран в этой сфере. Например, недавно украинская делегация встречалась с топ-менеджментом Apple в США и обсуждала возможность сотрудничества по переписи населения, используя их наработки.

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“Сегодня многие бренды готовы продать технику, которая во время переписи и после нее станет неактуальной. Apple во время переписи населения в США предоставляла большую долю техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения разных компаний. Apple была первой, с кем мы встретились. Если вторым государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране. Другие правительства будут знать о нашей цифровизации и достижениях”, — отметил Федоров.

Напомним, ранее профильный комитет украинского парламента на заседании согласовал выделение денег на проведение переписи населения в Украине в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение на подготовительный этап 82 474,9 млн гривен.

По материалам Finance.UA
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