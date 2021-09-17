Цены на аренду жилья в Киеве (инфографика)

В августе 2021 года медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и составила 11 $/кв. м. Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость и аренду жилья, узнал у Аddress.ua, где аренда самая дешевая и самая дорогая.
В августе 2021 года медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и составила 11 $/кв. м.
Цена аренды квадратного метра:
Самый дорогой район для аренды квартир — Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет $1101 за объект, или $16 за кв. м. На втором месте — Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят $774 за квартиру ($12/кв. м).
Напомним, что по мнению экспертов, стоимость жилья на первичном рынке к концу 2021 года может возрасти на 5-10%, на вторичном — на 7%. На первичном рынке недвижимости в крупнейших городах Украины — Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове – с начала 2021 года квартиры подорожали на 18−20%. В других областных центрах — Винница, Ивано-Франковск, Ровно и др. — цена на первичном рынке выросла до 15%.
Как свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость, наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в таких областях:
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