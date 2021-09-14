С начала месяца нерезиденты сократили ОВГЗ-портфель на 3,4 млрд грн — НБУ

С начала месяца объем облигаций внутреннего госзайма в собственности нерезидентов уменьшился на 3,4 млрд гривен.

Об этом сообщает Finbalance.

С начала ОВГЗ-портфель иностранных инвесторов уменьшился на 3,4 млрд гривен. Так, с начала месяца иностранные инвесторы урезали вложения в госбумаги на 3,5%, и на сегодняшний день объем облигаций внутреннего госзайма в их собственности составляет 94,2 млрд грн.

В то же время, ОВГЗ-портфель банков Украины в сентябре вырос до 499,6 млрд гривен: здесь увеличение вложений в облигации составило 1,25% или +6,2 млрд гривен.

При этом наибольший процентный рост ОВГЗ-портфеля в этот период – на 6,4% – продемонстрировало население: объем облигаций внутреннего госзайма в собственности физических лиц вырос на 1,3 млрд гривен – до 20,9 млрд грн.